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عاجل.. محمد صلاح يتوعد أتلتيكو مدريد في أنفيلد

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:49 م
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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توعد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي نادي اتلتيكو مدريد الإسباني عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين الشهر المقبل ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستجمع بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.


ونشر لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر صور له من مباراة ليفربول أمام أتلتيكو مدريد والتي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء علي ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد وعلق عليها قائلا:" انفيلد في انتظاركم".


وكان نادي اتلتيكو مدريد الإسباني قد حقق فوزا بنتيجة هدف مقابل لاشئ أمام نظيره نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.


يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي هو حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد الفوز في المباراة النهائية علي حساب نظيره نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

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