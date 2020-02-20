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راغب علامة في be my guest: بلدنا اتسرقت وأدعم نانسي عجرم في قضيتها

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:41 م
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راغب علامة في be my guest
راغب علامة في be my guest
الفجر الفني
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يستضيف الاعلامي بلال العربي، النجم اللبناني راغب علامة في حلقة جديدة من برنامج be my guest، حيث تم تصوير حلقة خاصة مع على مسرح الأولمبيا في باريس وهو المسرح الذي يحيي فيه أكبر نجوم العالم حفلاتهم.

 

وأطلق راغب علامة العديد من التصريحات والساخنة والآراء الصادمة حيث تحدث بحرقة عن الوضع في لبنان وفيما يجرى حالياً واصفاً إياه بكلمة "سرقونا سرقونا سرقونا"، كما توجه راغب برسالة للسوريين دعما منه لنانسي عجرم في قضيتها.

 

وكشف بلال العربى خلال الحلقة العديد من الأوجه الخفية للنجم راغب علامة من أقرب الأشخاص له، كما تتطرق للحديث عن تطورات علاقته بالفنانة أحلام إضافة الى العديد من الأمور الذى تحدث عنها للمرة الأولى في الحلقة التي سوف تذاع غدا الخميس علي قناة lbc الفضائية في تمام الساعة 9 مساء والجمعة علي روتانا موسيقي الساعة 8 م.

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