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العراق: أهالي البصرة "يغلقون الحدود" مع إيران

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:39 م
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الحدود العراقية الإيرانية
الحدود العراقية الإيرانية
وكالات
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أغلق أهالي محافظة البصرة العراقية، اليوم الخميس، منفذ الشلامجة الحدودي لمنع دخول الوافدين الإيرانيين تخوفا من انتقال وباء كورونا إلى بلادهم.

 

وقد أكدت سلطة الطيران المدني العراقية، استمرار رحلاتها إلى إيران وعدم تأجيل أي رحلة بالرغم من المخاوف بسبب انتشار كورونا في مدينة قم الإيرانية، وفرض الحجر الصحي على عدد من مستشفياتها مع تعطيل الدوام الرسمي.

 

ووجهت جميع المراكز الصحية العاملة في المنافذ مع إيران بضرورة تفعيل وتدقيق فحص وإجراء اللازم مع المسافرين والبضائع في المحاجر الصحية والبيطرية العاملة بالمنافذ الحدودية".

 

وتوفى إيرانيين اثنين، بعد إصابتهم بفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة الإيرانية إصابة شخصين بالمرض، وفقًا لوكالة مهر الإيرانية للأنباء.

 

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق اليوم، تسجيل 3 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

 

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا اهالي البصرة العراق الصين الحدود العراقية الايرانية

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