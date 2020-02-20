اليوم.. صرف بدل التدريب للصحفيين

أعلن حسين الزناتي أمين صندوق نقابة الصحفيين، عن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين عن شهر فبراير، ا ليوم الخميس، وذلك بدءًا من الساعة السادسة مساءً بماكينات الصرف للبنك الأهلي.



