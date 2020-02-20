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اليوم.. صرف بدل التدريب للصحفيين

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:35 م
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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أعلن حسين الزناتي أمين صندوق نقابة الصحفيين، عن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين عن شهر فبراير، اليوم الخميس، وذلك بدءًا من الساعة السادسة مساءً بماكينات الصرف للبنك الأهلي.

وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن الزملاء الذين يقومون بالصرف من خزينة نقابة الصحفيين، عليهم التوجه إلى النقابة لصرف البدل، والتي تستمر حتى السادسة مساءً، معربًا عن حرصه على التبكير بموعد استلام البدل خدمة للزملاء وتسريع الإجراءات الخاصة بذلك.
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