الصحة العالمية: لا ننصح باستخدام الكمامات إلا في هذه الحالات

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن الإجراءات المعتمدة والحجر الصحي يطبق بشكل كامل في المطارات المصرية، وهناك برامج توعية للعاملين المعالجين الصحيين وعموم المصريين لمواجهة فيروس كورونا.





وأضاف "جبور"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الخميس، أن هناك تنسيق شبه يومي بين المنظمة والحكومة المصرية متمثلة في وزارة الصحة والسكان وقطاع الطب الوقائي، وهناك اشتباه بحالة من خلال منظومة تجميع المعلومات الوبائية عبر مصادر مفتوحه من خلال نظام الترصد، وتم فحص الحالة حسب الكواشف الموجودة بمصر والتي تعتبر من أوائل الدول التي استقبلت هذه الكواشف، وتم التعامل مع الحالة بشكل إنساني وعزلها بشكل صحيح، وهي حالة لا يظهر عليها أعراض الفيروس.



