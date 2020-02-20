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الصحة العالمية: لا ننصح باستخدام الكمامات إلا في هذه الحالات

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:40 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن الإجراءات المعتمدة والحجر الصحي يطبق بشكل كامل في المطارات المصرية، وهناك برامج توعية للعاملين المعالجين الصحيين وعموم المصريين لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "جبور"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الخميس، أن هناك تنسيق شبه يومي بين المنظمة والحكومة المصرية متمثلة في وزارة الصحة والسكان وقطاع الطب الوقائي، وهناك اشتباه بحالة من خلال منظومة تجميع المعلومات الوبائية عبر مصادر مفتوحه من خلال نظام الترصد، وتم فحص الحالة حسب الكواشف الموجودة بمصر والتي تعتبر من أوائل الدول التي استقبلت هذه الكواشف، وتم التعامل مع الحالة بشكل إنساني وعزلها بشكل صحيح، وهي حالة لا يظهر عليها أعراض الفيروس.

وتابع ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن فيروس كورونا هو مرض تنفسي يشبه الأنفلونزا، ولا ينبغي زيادة الإجراءات بالمطارات حتى لا يحدث زحام، وتزداد فرص الإصابة وعوامل الخطورة، مشددًا على أن سوء استخدام الكمامات يؤدي إلى العدوى، ولا ننصح باستخدام الكمامات ويجب ان يقتصر استخدامها في حالة العناية بمريض أو التعامل مع حيوانات حية.
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فيروس كورونا الصحة العالمية أخبار مصر

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