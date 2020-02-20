بعد 10 أيام.. العثور على جثمان الصياد المصري المفقود في الكويت





كانت "الفجر" قد انفردت بنشر الحادثة وتفاصيلها الاثنين الماضي الموافق 10 فبراير، حيث انقلب مركب صيد بحري في المياه الكويتية، وعلى متنه صيادين اثنين مصريين من مركز البرلس بكفر الشيخ، إذ نجا أحدهما وبصحة جيدة يدعى "محمد شمس"، وفقد الأخر يدعى "أحمد خالد خواجة"، ومازال البحث جاريًا عنه بواسطة البحرية الكويتية والصيادين هناك.

علمت "الفجر" من مصادرها، أنه تم العثور على جثمان الصياد المصري "أحمد خالد خواجة"، المقيم بالبرلس التابعة لمحافظة كفر الشيخ، الذي فقد في المياه الإقليمية الكويتية بعد انقلاب قاربه، بعد 10 أياما من البحث المكثف من قبل البحرية الكويتية والصيادين.