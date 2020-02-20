Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد 10 أيام.. العثور على جثمان الصياد المصري المفقود في الكويت

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:39 م
Advertisements
الصياد المفقود
الصياد المفقود
عمرو الشامي
Advertisements
علمت "الفجر" من مصادرها، أنه تم العثور على جثمان الصياد المصري "أحمد خالد خواجة"، المقيم بالبرلس التابعة لمحافظة كفر الشيخ، الذي فقد في المياه الإقليمية الكويتية بعد انقلاب قاربه، بعد 10 أياما من البحث المكثف من قبل البحرية الكويتية والصيادين.

كانت "الفجر" قد انفردت بنشر الحادثة وتفاصيلها الاثنين الماضي الموافق 10 فبراير، حيث انقلب مركب صيد بحري في المياه الكويتية، وعلى متنه صيادين اثنين مصريين من مركز البرلس بكفر الشيخ، إذ نجا أحدهما وبصحة جيدة يدعى "محمد شمس"، وفقد الأخر يدعى "أحمد خالد خواجة"، ومازال البحث جاريًا عنه بواسطة البحرية الكويتية والصيادين هناك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المياه الإقليمية الكويت الفجر الصيد الصياد المفقود

أخبار تهمك

نيو لوك.. كهربا يفاجيء الزمالك بالفولت الكهربائي (صور)

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مفاجأة رينيه فايلر ضد الزمالك في السوبر المصري

منذ ساعتين و 16 دقيقة

وزير التموين يكشف معلومات جديدة عن دعم البطاقات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 13 ساعة

القبض على زوج ممثلة شهيرة بتهمة التعدي عليها بالضرب أسبوعيا

منذ ساعة

ميسي يفتح أبواب برشلونة لصفقة جديدة بتصريحات نارية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تعرف على ترددات القنوات الناقلة لموقعة السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار لبرشلونة بشأن سواريز

منذ حوالي 4 ساعات

خط كارتيرون لحل أزمة الزمالك في موقعة السوبر

منذ نصف ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 19 ساعة

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تفاصيل أكبر قضية غسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

برلماني: عمليات البحث عن المركب المفقود بالسويس مازالت جارية

بالأسماء.. إنقاذ 6 صيادين مصريين تحطم قاربهم بسواحل غزة

إنقاذ 6 صيادين مصريين قبالة السواحل البحرية بمدينة رفح الفلسطينية

طائرة هليكوبر للبحث عن "مركب الغردقة المفقود".. وشيخ الصيادين يعلق

أهالي الصياد المفقود في مياه رأس غارب يطالبون بالبحث عن جثته

"اللهم ردهم لنا سالمين" لافتات بشوارع الغردقة للصيادين المفقودين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:10 ص

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

10:34 ص

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

04:04 ص

القبض على زوج ممثلة شهيرة بتهمة التعدي عليها بالضرب أسبوعيا

12:57 م

عاجل.. تفاصيل أكبر قضية غسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

11:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status