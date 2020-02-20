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معرض "دعوة للرومانسية" بالمعرض العام الـ41.. 25 فبراير

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:34 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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تفتتح الدكتورة عبد الدايم وزير الثقافه بإفتتاح المعرض العام في دورته الـ41 تحت عنوان "دعوة للرومانسيه"، وذلك في تمام السابعه مساء الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020 بقصر الفنون بساحة دار الاوبرا المصرية، وبحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وأحمد عبد الكريم القوميسير العام لهذة الدورة، ونخبه من الفنانين والنقاد والإعلاميين والمهتمين بالفن التشكيلي. 

ويذكر أن عدد الفنانين المشاركين في هذه الدورة 228 فنان بإجمالي 286 عملا فنيا في مختلف مجالات الفن التشيكيلي.

كما تقرر تكريم أربعه فنانين راحلين هم: الفنان الراحل سامي رافع، فاروق وهبه، كمال عبيد، مراد فخر الدين.

كما يقام على هامش المعرض عدد من الندوات الثقافية التى تتناول العديد من الموضوعات والقضايا التى تهم كل الفنانين والمثقفين يحاضر بها نخبة من النقاد والمثقفين.
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