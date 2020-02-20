حسن المستكاوي: قمة الأهلي والزمالك تراث تاريخي

قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إن قمة الأهلي والزمالك عمرها يتخطى الـ١٠٠ عام واهتمام الصحافة والجماهير بها قديم جدًا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت" والتي تقدم تغطية مميزة للسوبر المصري المقام في الإمارات :"الأهلي والزمالك أكبر وأشهر "ديربي" في الشرق الأوسط وصنعته المنافسة الكبيرة بين كلا الناديين".

وتابع :"ديربي الأهلي والزمالك صنعته أول ٤٠ عام من عمر الناديين لأن المنافسة بينهما كانت شرسة للغاية".