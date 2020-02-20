TikTok تطرح ميزة جديدة تسمح للآباء بالتحكم في نشاط أبنائهم المراهقين عبر التطبيق

يُعد تطبيق "تيك توك - TikTok" من أفضل 10 تطبيقات تم تنزيلها خلال العقد الماضي، حيث يحظى التطبيق بشعبية كبيرة خاصة بين الشباب و المراهقين الباحثين عن الاهتمام، مما يجعله أسوأ كابوس للوالدين.





أعلنت الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك - TikTok" الصيني لمشاركة الفيديوهات القصيرة، أمس الأربعاء، عن ميزة جديدة تتيح للآباء إدارة نشاط أطفالهم و الحفاظ على أمانهم والوقت الذي يقضونه على المنصة.





تتطلب هذه الوظيفة من ا لآباء إنشاء حساب TikTok الخاص بهم، وربطة بحسابات أبنائهم.





وبمجرد التمكين، يمكن للآباء إدارة وقت الشاشة اليومي وتقييد (أو إيقاف) الرسائل المباشرة وتقييد ظهور محتوى غير لائق.





وقال "كورماك كينان" رئيس الثقة والأمان في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى (تيك توك): "كجزء من التزامنا بالسلامة، فإن رفاهية مستخدمينا أمر مهم للغاية بالنسبة لنا".





وأكمل كينان: "نريد أن يستمتع الناس على TikTok"، وتابع "ولكن من المهم أيضًا أن يهتم مجتمعنا برفاهيتهم، مما يعني وجود علاقة صحية مع التطبيقات والخدمات عبر الإنترنت."





وأكد كينان: "سوف نستمر في تقديم طرق للحفاظ على مجتمعنا آمنًا حتى يتمكنوا من التركيز على ما يهمهم - إنشاء مجتمع TikTok ومشاركته والاستمتاع به".





تتوفر الآن وضع السلامة الأسرية وإدارة وقت الشاشة في الخلاصة في المملكة المتحدة؛ وستطرح كلتا الميزتين في أسواق إضافية "في الأسابيع المقبلة".



