حسن شاكوش يستعد لطرح أغنية بعنوان "أمي العزيزة"

يستعد المطرب الشعبي حسن شاكوش لطرح أغنية جديدة له، تحمل اسم "أمي العزيزة"، وذلك خلال الأيام المقبلة.



أعلن حسن شاكوش عن الأغنية من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة له وأرفق عليها تعليقًا "أمي العزيزة، قريبًا"، ولم يكشف عن باقي التفاصيل الخاصة بالأغنية.





وفي سياق آخر، أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر بيانًا لمنع أغاني المهرجانات، وأثار ذلك الخبر جدلاً كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وانقسم البعض بين مؤيد ومعارض للقرار، فالبعض يرى أن حل الأزمة لا يشترط المنع لكن يستلزم احتوائهم عن طريق إحدى شعب نقابة الموسيقيين وإرشادهم بالبعد عن الإسفاف والحرص على اختيار الكلمات الجيدة، والثانى يؤيد منعهم لما تحتويه أغانيهم من كلمات تحث على انتشار البلطجة والسلوكيات السيئة.