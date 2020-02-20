بهذه الطريقة.. لطيفة تروج لأغنيتها "حب بيغير الملامح"







كلمات الأغنية



هادئ ومتهور غيور واثق في نفسه، بيحبني اد الدنيا كلها وبيحب نفسه، غريب وكتاب مفتوح، شرس طيب بحبوح، هو ده حبيبي الىي مدوخني منين ما اروح".



وفي سياق متصل طرحت لطيفة أعنية دمرت اللي ما يتدمر علي طريقة الڤيديو كليب عبر موقع تبادل الفيديوهات العالمي يوتيوب

يذكر أن آخر ألبومات الفنانة التونسية لطيفة، ألبوم"فريش" التي طرحته عام 2017 وكان يحمل العديد من الأغاني المتنوعة مثل أغنية" فريش" أغنية"مكتوبلي" وأغنية "أمي".



روجت الفنانة التونسية لطيفة لأغنيتها الجديدة "حب بيغير الملامح" حيث نشرت بوستر الأغنية عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وعلقت قائلة شوفوا أغنية حب بيغير الملامح علي spotift Arabia."حب بيغير" الملامح كلمات والحان وتوزيع رامي صبري.