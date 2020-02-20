غدا انطلاق كأس العالم لسلاح الشيش بالقاهرة بمشاركة 16 مصريا

تنطلق غدا الجمعه منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش والتى ستقام بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة بمشاركة 42 دولة من مختلف انحاء العالم وهى احدى الجولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .





ومن جانبه صرح رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى بأن مصر تشارك فى البطولة بعدد 16 لاعبا وهم علاء ابو القاسم ومحمد حمزة ويوسف سناء ومهاب الشابورى ومحمد الشرقاوى ومحمد عصام ويوسف فؤاد ومحمد حسن واحمد هنداوي وليد خالد وصالح خليل ويحيى ماضى ولؤى معروف ويحيى عثمان وايمن ربيع وزياد توفيق.





قال ان هذه التشكيلة تضم فيما بينها ستة لاعبين من الناشئين اعمارهم 16 و 17 عاما وذلك من اجل اكسابهم مزيد من الخبرات الدولية من خلال تنافسهم مع الكبار وهو هدف اساسي يتم تحقيقه عبر البطولات التى يستضيفها اتحاد السلاح فى مصر لتوفير فرص احتكاك قوية للواعدين.





اضاف قائلا ان البطولة ستكون قوية للغاية حيث يشارك في منافساتها اللاعبين العشرة الاوائل على مستوى العالم وفى مقدمتهم المصنف الاول عالميا الايطالى اليسيو فوكانى .



