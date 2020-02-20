ضبط مصنع طلمبات طفايات حريق غير مرخصة بالمرج

ألقى رجال مباحث التموين بالقاهرة، اليوم الخميس، القبض على مسئول عن مصنع طلمبات طفايات الحريق، مقلدة وغير مرخصة بالمرج.



وتمكنت رجال مباحث إدارة التموين من ضبط "أ. ط" 28 عاما، و"ه. س" 43 عاما، لإدارة مصنع لصيانة طلمبات طفايات الحريق بصيانتها وإعادة بيعها كمتتج وارد من دولة الأمارات، بوضعهم علامة تجارية مقلدة عليها، تحت مسمى "سيفكو"، قاصدين من ذلك غش الجمهور المستهلك بعد طرحها بالأسواق بقصد أرباح غير مشروعة.



وعثر داخل المصنع على 27 طلمبة مياه، و7 موتور مياه، و35 قاعدة حديدية، ووجود 2 موتور كامل الأجزاء، من دون مستندات تدل على مصدرها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.