حسن شاكوش يروج لأغنية "أمي العزيزة"





يستعد مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، لطرح أغنية جديدة بعنوان "امي الغزيزة"، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".









حيش نشر "شاكوش"، صورة ترويجية للأغنية، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور ومتابعيه.









أتي ذلك في أعقاب القرار الذي أصدرته أمس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، محذرة المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات من التعامل معهم.





وترجع الأزمة إلى موجة الغضب التي اندلعت بسبب مشاركة حسن شاكوش وعمر كمال في حفل عيد الحب باستاد القاهرة الجمعة الماضية، وغناءهما مهرجان "بنت الجيران" الذي يحتوي على جملة "اشرب خمور وحشيش"، مما أثار استياء وغضب الكثيرين باعتبار الأمر تجاوز وانحدار في الذوق العام.





ومن جانبه، أكد الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، أنه لا يقبل ما حدث في الحفل بوصفه تجاوز بالألفاظ، في مخالفة للأعراف ورواسخ المجتمع المصري.





وشدد "شاكر" على أن مجلس النقابة سيعيد النظر في كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة في ضوء المعايير والقيم التي تتوافق مع المجتمع المصري.



