Advertisements
Advertisements
Advertisements

حسن شاكوش يروج لأغنية "أمي العزيزة"

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:21 م
Advertisements
حسن شاكوش
حسن شاكوش
سعد نبيل
Advertisements

يستعد مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، لطرح أغنية جديدة بعنوان "امي الغزيزة"، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".


حيش نشر "شاكوش"، صورة ترويجية للأغنية، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور ومتابعيه.


أتي ذلك في أعقاب القرار الذي أصدرته أمس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، محذرة المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات من التعامل معهم. 

وترجع الأزمة إلى موجة الغضب التي اندلعت بسبب مشاركة حسن شاكوش وعمر كمال في حفل عيد الحب باستاد القاهرة الجمعة الماضية، وغناءهما مهرجان "بنت الجيران" الذي يحتوي على جملة "اشرب خمور وحشيش"، مما أثار استياء وغضب الكثيرين باعتبار الأمر تجاوز وانحدار في الذوق العام.

ومن جانبه، أكد الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، أنه لا يقبل ما حدث في الحفل بوصفه تجاوز بالألفاظ، في مخالفة للأعراف ورواسخ المجتمع المصري.

وشدد "شاكر" على أن مجلس النقابة سيعيد النظر في كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة في ضوء المعايير والقيم التي تتوافق مع المجتمع المصري.

حسن شاكوش يروج لأغنية "أمي العزيزة"
حسن شاكوش يروج لأغنية "أمي العزيزة"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منع المهرجانات خمور وحشيش حسن شاكوش وعمر كمال بنت الجيران

أخبار تهمك

تعرف على ترددات القنوات الناقلة لموقعة السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التموين يكشف معلومات جديدة عن دعم البطاقات

منذ حوالي 6 ساعات

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نيو لوك.. كهربا يفاجيء الزمالك بالفولت الكهربائي (صور)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

القبض على زوج ممثلة شهيرة بتهمة التعدي عليها بالضرب أسبوعيا

منذ ساعة

خبر سار لبرشلونة بشأن سواريز

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة رينيه فايلر ضد الزمالك في السوبر المصري

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. تفاصيل أكبر قضية غسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

منذ ساعتين و 34 دقيقة

ميسي يفتح أبواب برشلونة لصفقة جديدة بتصريحات نارية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 19 ساعة

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

منذ حوالي 22 ساعة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

خط كارتيرون لحل أزمة الزمالك في موقعة السوبر

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

حسن شاكوش يعلن انفصاله رسميًا عن حمو بيكا.. تعرف على التفاصيل

حسن شاكوش يروج لمهرجان "يابن أمك" من داخل سيارته .. التفاصيل

حمو بيكا يكشف تفاصيل أحدث مهرجاناته الشعبية مع شاكوش.. التفاصيل

حسن شاكوش يروج لمهرجانه الجديد مع عمر كمال "عود البطل" (فيديو)

حسن شاكوش: بغني كل الألوان.. وابتعد عن الإسفاف في المهرجانات

حسن شاكوش: أنا كنت لعيب كورة.. أنا مش متسول (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:10 ص

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

10:34 ص

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

04:04 ص

القبض على زوج ممثلة شهيرة بتهمة التعدي عليها بالضرب أسبوعيا

12:57 م

عاجل.. تفاصيل أكبر قضية غسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

11:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status