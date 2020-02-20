انتخابات التجديد النصف لنقابة المهندسين .. مرشح جديد لقسم الميكانيكا

تستعد نقابة المهندسين لانتخابات التجديد النصفى ، حيث تبدء الانتخابات فى 28 فبراير المقبل ، ويرأس اللجنة المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان ، وكيل النقابة ، وتحت الاشراف القضائى من أعضاء بهيئة النيابة الاداررية .

ويخوض المهندس سمير سامح سمعان رقم 21 مستقبل النقابة، مرشح الشباب على مقعد قسم الميكانيكا لانتخابات وسط تاييد كبير من الناخبين .

ويمثل المهندس سمير سامح الشباب وبالاخص شباب كلية هندسة فى النقابة على مقعد قسم الميكانيكا .

تخرج سمير من كلية هندسة شبرا عام 2018 جامعه بنها ، حصل على تقدير جيد جدا ، قسم مكانيكا " الطاقة المتجددة ".

ويعمل حالا بمجال الطاقة الشمسية .

تجرى الانتخابات على جميع الشُعب الـ٧، ولدى نقابة المهندسين ٢٥ نقابة فرعية على مستوى الجمهورية، ستخوض معركة على ٧ مقاعد، ومن المقرر أن تشارك فى الانتخابات العديد من القوائم والتيارات فى منافسة شديدة.