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ضبط 236 مخالفة تموينية في الإسماعيلية

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:18 م
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المهندس حامد إبراهيم
المهندس حامد إبراهيم
هشام إسماعيل
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أكد اللواء أركان حرب شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والشوادر ومحلات الجزارة، والالتزام بالقوانين وضبط الأسعار.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، عدة حملات رقابية أسفرت عن ضبط 236 مخالفة تموينية خلال الفترة من 9 إلى 12 من شهر فبراير الجاري.

وشملت الحملة ضبط 5 مخالفات انتهاء صلاحية في مجال الأسواق والمحلات، و175 كيلو أسماك مجمدة، و40 كيلو زيوت طعام مجهولة المصدر، وكميات مختلفة من البويات مجهولة المصدر،، و50 عبوة عصير وكمية من نشا الطعام ومنتجات ألبان وكمية من الجبنة الرومي ومنتجات أخرى منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط 37 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و5 مخالفات بيع بأزيد من السعر الرسمي، و9 مخالفات لإدارة محلات من دون ترخيص وعدم كتابة اللغة العربية على واجهة المحلات.

ومن ناحيته، قال حامد إبراهيم، مدير تموين الإسماعيلية: إنه تتم المتابعة وبشكل مستمر بتشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز، والموزعين، وذلك للالتزام بالأسعار، حيث لا يوجد أي أزمة في اسطوانات البوتاجاز بالمحافظة، كما يتم المتابعة على المخابز لإنتاج رغيف خبز مطابق للموازين والمواصفات، وفي حالة وجود أي مخالفة يتم تحرير محضرًا على الفور.

وتم أيضا المرور على محطات الوقود لسحب عينات إن كانت مطابقة للمنتج أو بها غش، وتم المرور على المطاحن، لمتابعة الالتزام بالأوزان شكائر الدقيق، ونسبة استخراج الدقيق البلدي المكرر.
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الكلمات المفتاحية

مخالفات تموينية زيوت مجهولة المصدر تموين تحرير محاضر

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