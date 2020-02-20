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"صباح الحب".. نسرين طافش تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:14 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة نسرين طافش، مجموعة من الصور لها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "طافش" في هذه الصور خاضعة لجلسة تصوير، مرتدية جيب جلد من اللون الأسود، وبلوزة من اللون البترولي مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة وإرتدائها بعض من الإكسسورات الرقيقة ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها.

وكتبت "طافش" على هذه الصور قائلة: صباح الحب، وأشارت الى مصففة الشعر الخاصة بها.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "ده أحلى صباح في الدنيا عشان منك".

وفي سياق أخر قدمت "طافش" العديد من المسلسلات التليفزيونية منها ربيع قرطبة، هولاكو، قرن الماعز، رجال ونساء، على طول الأيام، حكايات الغروب، طريق النحل، السراب، جلسات نسائية، تحالف الصبار، مدرسة الحب، شبابيك، مقامات العشق، ختم النمر.

وشارك في بطولة مسلسل "ختم النمر" كلا من عفاف شعيب، أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، تامر شلتوت، وفاء سالم، كريم العمري، جميل برسوم.
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