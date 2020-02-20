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الصحة العالمية: 9 إصابات بكورونا في الإمارات وحالة واحدة بمصر

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:11 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إننا لدينا 10 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط حتى الآن.

وأضاف "المنظري"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الخميس، أن هناك 9 حالات إصابة بفيروس كورونا في الإمارات وحالة واحدة في مصر، وعدد من هذه الحالات تماثلت للشفاء وغادرت العزل وخرجت للمجتمع، وبعضها مازال تحت الرعاية الطبية الدقيقة، ولم تسجل أي حالات وفاة بشرق المتوسط حتى الآن. 

وتابع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أنه منذ اليوم الأول للإعلان عن انتشار كورونا، تم التواصل مع الجهات المختصة بجميع الدول الإقليمية للتعرف عل ى الاحتياجات الأساسية سواء من حيث الكوادر البشرية وتدريبها على التعامل مع هذا النوع من الامراض، أو توفير المستلزمات الطبية مثل الكواشف المخبرية في المستشفيات والمطارات، وتم توفير معظم هذه الاحتياجات. 
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الكلمات المفتاحية

مصر فيروس كورونا فيروس كورنا الإمارات

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