الصحة العالمية: 9 إصابات بكورونا في الإمارات وحالة واحدة بمصر

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إننا لدينا 10 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط حتى الآن.





وأضاف "المنظري"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الخميس، أن هناك 9 حالات إصابة بفيروس كورونا في الإمارات وحالة واحدة في مصر، وعدد من هذه الحالات تماثلت للشفاء وغادرت العزل وخرجت للمجتمع، وبعضها مازال تحت الرعاية الطبية الدقيقة، ولم تسجل أي حالات وفاة بشرق المتوسط حتى الآن.



