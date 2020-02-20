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محافظ الجيزة: متابعة دورية لأعمال تطوير ترعة المريوطية

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:11 م
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المحافظ
المحافظ
إسماعيل منطاوي
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حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على متابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير وتدبيش جسر ترعة المريوطية، والجاري تغطيته على مساحة ٢٠٠ متر، لإنشاء موقف سيارات "سرفيس" وتدبيش جسر الترعة، وتطويره بطول ٣ كيلومترات بداية من شارع الهرم وحتى الطريق الدائري.

وأكد المحافظ أن الأعمال الجاري تنفيذها، ستساهم بشكل كبير في الارتقاء بالمظهر الحضاري، بما يعود بالنفع والمصلحة العامة للمواطن، إضافة إلى أنه يعد محورا مروريا رئيسيا للمزارات السياحي. 

وشدد "راشد" على المتابعة الدورية للأعمال؛ للانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد مع الالتزام بتنفيذ مخطط التطوير والتدبيش لجسر الترعة بما يحقق المظهر الجمالي الذي يتماشي مع الشكل الحضاري الذي سوف تبدو عليه الترعة بعد التطوير.

وتابع "راشد" على أرض الواقع، الأعمال الأولية التي تم تنفيذها لتدبيش جسر الترعة موجها بالانتهاء من شريحة مبدئية لمعاينتها على الطبيعة لتطبيقها بباقي أعمال التطوير، ومشددًا على إزالة أية معوقات على الفور للانتهاء من الأعمال.

ونوه بإنشاء أماكن لانتظار السيارات وممشى للمواطنين وسور حضاري، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

ولفت خلال جولته، إلى الاهتمام بحالة النظافة ورفع الإشغالات بشارع ترسا بحي الطالبية، موجهًا بتكثيف حملات النظافة والتجريد ورفع الأتربة ومشددًا على مجازاة المقصرين في أعمال النظافة.  

كما تفقد "راشد" طريق المنصورية والمقرر تنفيذ أعمال تطويره، استكمالاً لمنظومة رفع كفاءة الطرق وتحسين الصورة البصرية التي تنفذها محافظة الجيزة. 

ورافق المحافظ خلال جولته، اللواء علاء بدران، السكرتير العام، واللواء تامر أبو النجا، رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش.
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محافظة الجيزة محافظ الجيزة ترعة المريوطية اللواء أحمد راشد الإشغال

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