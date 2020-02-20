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ضبط طن لحوم فاسدة داخل مطعم بالقاهرة

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:10 م
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المضبوطات
المضبوطات
داليا عادل
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، من ضبط مدير محل غير مرخص للوجبات الجاهزة، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبحوزته 1،085 طن سلع غذائية عبارة عن "مقطعات لحوم، كبدة، كوارع، عكاوي" معبأة داخل عبوات، من دون أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

الضبط جاء قبل استخدام تلك السلع كوجبات جاهزة للجمهور، مدخلًا الغش على جمهور المستهلكين ومعرضًا صحتهم وحياتهم للخطر محققًا أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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