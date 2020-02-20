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السجن 4 سنوات لسائق هتك عرض طفل في التجمع الخامس

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:08 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامسن اليوم الخميس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة المتهم "محمد.س"، بالسجن 4 سنوات، لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه بالتجمع الخامس.

وأسندت النيابة للمتهم "محمد.س"، تهمة خطف الطفل المجني عليه "م.م"، بأن استدرجه للحافلة قيادته مستغلا برائته وحداثة سنه بحجة توصيله إلى وجهته، فتمكن من تلك الوسيلة من خطفه لمكان خال بعيدا عن ذويه.

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض الطفل المخطوف، وهو أنه بذات المكان والزمان، هتك عرض الطفل الذي لم يبلغ الـ18 من عمره، وكان ذلك بالقوة والتهديد، بأن ارتكب الجريمة بوجوده تحت قبضته، وأمسك به عنوة متحسسا مواضع عفته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

هتك عرض بوابة الفجر النيابة العامة الفجر التجمع الخاس أمن الجيزة

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