Advertisements
Advertisements
Advertisements

تغطية حية "0-0"بث مباشر .. مشاهدة مباراة أرسنال وأولمبياكوس اليوم 2020/2/20 في الدوري الأوروبي live

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:06 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يشهد ملعب "كاريسكاكيس" بالعاصمة اليوناينة أثينا مساء اليوم، مواجهة ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، والتي تجمع فريق أوليمبياكوس اليوناني صاحب الأرض والجمهور، وضيفه أرسنال الإنجليزي.

ويسعى فريق أرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا لحسم الأمور في لقاء الذهاب، حيث يولي تلك البطولة أهمية كبيرة، لضمان التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل، في ظل صعوبة تحقيق ذلك من خلال بطولة الدوري الإنجليزي.

على الجانب الآخر، يأمل فريق أوليمبياكوس في تحقيق نتيجة جيدة قبل مواجهة العودة بملعب الإمارات، حيث يطمح في إزاحة أرسنال أحد المرشحين للفوز باللقب.

يذكر أن أرسنال تأهل لهذا الدور في قمة المجموعة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي، بينما إحتل أوليمبياكوس المركز الثالث في المجموعة الثانية لدوري الأبطال.

موعد مباراة أوليمبياكوس ضد أرسنال والقناة الناقلة لها

تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والعراق وقطر والكويت، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي ودبي، التاسعة مساء بتوقيت تونس والجزائر والدار البيضاء، الثامنة بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD1 ويعلق عليها نوفل الباشي.

التشكيل المتوقع لمباراة أوليمبياكوس ضد أرسنال

من المنتظر أن يبدأ بيدرو مارتن مدرب أوليمبياكوس بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: جوزيه سا

خط الدفاع: عمر العبدولاوي – روبين سيميدو – أويسينيو با – لازار رانديليوفيتش.

خط الوسط: مادي كامارا – ماتيو فالبوينا – أندرياس بوتشاليكيس.

خط الهجوم: كوستاس فورتيونيس – يوسف العربي – إيمري مور.

بينما من المتوقع أن يبدأ ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز

خط الدفاع: بوكايو ساكا – دافيد لويز – سوكراطيس باباستادوبولوس – هيكتور بيليرين.

خط الوسط: ماتيو جيندوزي – مسعود أوزيل – جرانيت تشاكا.

خط الهجوم: بيير إيمريك أوباميانج – جابرييل مارتينيلي – ألكسندر لاكازيت.

ارسنال الساعة 10 علي قناة 1
ارسنال الساعة 10 علي قناة 1
Advertisements

أخبار تهمك

وزير التموين يكشف معلومات جديدة عن دعم البطاقات

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة رينيه فايلر ضد الزمالك في السوبر المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل أكبر قضية غسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

منذ حوالي 21 ساعة

خبر سار لبرشلونة بشأن سواريز

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يفتح أبواب برشلونة لصفقة جديدة بتصريحات نارية

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تعرف على ترددات القنوات الناقلة لموقعة السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

نيو لوك.. كهربا يفاجيء الزمالك بالفولت الكهربائي (صور)

منذ ساعتين

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 19 ساعة

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 12 ساعة

القبض على زوج ممثلة شهيرة بتهمة التعدي عليها بالضرب أسبوعيا

منذ 33 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:10 ص

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

10:34 ص

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

04:04 ص

عاجل.. تفاصيل أكبر قضية غسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

11:23 ص

القبض على زوج ممثلة شهيرة بتهمة التعدي عليها بالضرب أسبوعيا

12:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status