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وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان المحكمة الاقتصادية الجديدة

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:07 م
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بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، مقر المحكمة الاقتصادية الجديدة بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية، بعد أن تم نقلها من مقرها المؤقت ببورسعيد إلى مقرها الدائم بالإسماعيلية، بموجب القرار رقم 944 لسنة 2020 بتاريخ 6 فبراير الجاري، واعتبارا من 13 من نفس الشهر الجاري.

وأقيمت المحكمة على مساحة إجمالية قدرها 2000 مترا مربعًا، كما أنها مكونة من ثلاث طوابق، بالإضافة إلى أنها تخدم عدد خمس محافظات تشمل: "الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، وشمال وجنوب سيناء".

وتعد محكمة الإسماعيلية الاقتصادية التي تم افتتاحها، هي التاسعة على مستوى محافظات الجمهورية، بعد ثماني محاكم اقتصادية، تقع مقارها – وفقا لقرار وزير العدل رقم 8603 لسنة 2008 وتعديلاته – في كلًا من: "القاهرة، والإسكندرية، وبني سويف، والمنصورة، وطنطا، وبورسعيد، وأسيوط، وقنا".

كان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد استقبل وزير العدل ومرافقوه من قيادات الوزارة لدى وصوله لمقر ديوان عام المحافظة، في حضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ثم قاما بجولتهما الميدانية للافتتاح.

كما حرص وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية ومرافقيهم من القيادات بافتتاح محكمة الأسرة بعد أن تم الانتهاء من تطويرها، وقد شمل برنامج زيارة الوزير للإسماعيلية زيارة وتفقد مجمع محاكم الإسماعيلية، ومحكمة الاستئناف، والشهر العقاري، والاجتماع بالسادة القضاة ورؤساء المحاكم والمستشارين.

كما حرص على الالتقاء بالمواطنين بمقر الشهر العقاري ومتابعة سير وانتظام العمل داخل مجمع المحاكم بشكل عام، والوقوف على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، وخلال الزيارة تم تبادل الدرع التذكارية.
وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان المحكمة الاقتصادية الجديدة
وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان المحكمة الاقتصادية الجديدة
وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان المحكمة الاقتصادية الجديدة
وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان المحكمة الاقتصادية الجديدة
وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان المحكمة الاقتصادية الجديدة
وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان المحكمة الاقتصادية الجديدة
وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان المحكمة الاقتصادية الجديدة
وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان المحكمة الاقتصادية الجديدة
وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان المحكمة الاقتصادية الجديدة
وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان المحكمة الاقتصادية الجديدة
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