القبض على زوج ممثلة شهيرة بتهمة التعدي عليها بالضرب أسبوعيا







وأفرجت عنه الشرطة بكفالة لكن أصدقاء هايد صرحوا بأنها "في خطر بسببه"، واعترفوا بأن ضربه لها أصبح مستمرًا بشكل شبه أسبوعي بسبب إفراطه في تناول المشروبات الكحولية مما يترتب عليه نتائج مأساوية إذا استمرت العلاقة.

ظهرت هايدن أمام أصدقائها في اليوم التالي لعيد الحب بلكمة قوية تركت أثرها على وجهها، وتأتي المشاجرة بعد 9 أشهر فقط من اعتقاله بسبب العنف الأسري الناتج عن مشاجرة قوية كانت قد وقعت بينهما في 2019.



احتجزت الشرطة براين بتهمة اعتدائه الأخير على هايدن بضربها في وجهها، وتهمة أخرى بمحاولة الاعتداء على ضابط شرطة بسبب رفضه إخراج هويته وفقًا لما نقلت "صدى البلد" عن "الدايلي ميل".



ظهرت هايدن أمام أصدقائها في اليوم التالي لعيد الحب بلكمة قوية تركت أثرها على وجهها، وتأتي المشاجرة بعد 9 أشهر فقط من اعتقاله بسبب العنف الأسري الناتج عن مشاجرة قوية كانت قد وقعت بينهما في 2019.احتجزت الشرطة براين بتهمة اعتدائه الأخير على هايدن بضربها في وجهها، وتهمة أخرى بمحاولة الاعتداء على ضابط شرطة بسبب رفضه إخراج هويته وفقًا لما نقلت "صدى البلد" عن "الدايلي ميل".

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على "برايان هيكرسون" زوج الممثلة الشهيرة "هايدن بانيتيري" بعدما وجه لها ضربة قوية على وجهها خلال مشادة وقعت بينهما داخل المنزل في وايومنج يوم عيد الحب.