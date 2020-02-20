كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة روما وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف دجيكو رابط ماتش روما BEIN مجانا

يواجه يوم الخميس نادى روما الإيطالي نظيره نادى غينت البلجيكى في إطار مواجهات دور الأثنين و ثلاثين من الدورى الأوروبي.





موعد المباراة :

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة و سوف تقام المباراة علي أستاد أولوبيكو الإيطالي.





ترتيب الفريقين :

يحتل نادى روما الإيطالي المركز الخامس برصيد تسعة و ثلاثين نقطة بفارق ستة نقاط عن نادى أتالانتا الإيطالي في المركز الرابع.





و يطمح نادى روما الإيطالي في الوصول الي المركز الثالث الذى يحتله نادى إنتر ميلان بفارق خمسة عشر نقطة كاملة.





يحتل نادى غينت البلجيكى المركز الثانى برصيد أثنين و خمسين نقطة بفارق تسع نقاط عن نادى كلوب بروغ في المركز الأول .





و يطمح نادى غينت البليجكى في الوصول الي المركز الأول الذى يحتهل حالياً نادى كلوج بروغ بفارق تسع نقاط كاملة .

روما الساعة 10 علي قناة 4