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كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة روما وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف دجيكو رابط ماتش روما BEIN مجانا
الخميس 20/فبراير/2020 - 01:01 م
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الفجر الرياضي
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يواجه يوم الخميس نادى روما الإيطالي نظيره نادى غينت البلجيكى في إطار مواجهات دور الأثنين و ثلاثين من الدورى الأوروبي.
موعد المباراة :
من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة و سوف تقام المباراة علي أستاد أولوبيكو الإيطالي.
ترتيب الفريقين :
يحتل نادى روما الإيطالي المركز الخامس برصيد تسعة و ثلاثين نقطة بفارق ستة نقاط عن نادى أتالانتا الإيطالي في المركز الرابع.
و يطمح نادى روما الإيطالي في الوصول الي المركز الثالث الذى يحتله نادى إنتر ميلان بفارق خمسة عشر نقطة كاملة.
يحتل نادى غينت البلجيكى المركز الثانى برصيد أثنين و خمسين نقطة بفارق تسع نقاط عن نادى كلوب بروغ في المركز الأول .
و يطمح نادى غينت البليجكى في الوصول الي المركز الأول الذى يحتهل حالياً نادى كلوج بروغ بفارق تسع نقاط كاملة .روما الساعة 10 علي قناة 4
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