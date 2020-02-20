إيوان لـ"الفجر الفني": برامج اكتشاف المواهب مهمة.. وهؤلاء أثبتوا أنفسهم بها

كشف الفنان اللبناني إيوان، عن رأيه في برامج إكتشاف المواهب الغنائية، فقال:"هي منبر جيد وتعطي فرصة للموهبة أن يراها الجمهور ويسمع صوتها، ولكن في ذات الوقت ينجح شخص أو أثنين ويُظلم الباقي، ويروا أنفسهم في حالة من الضياع، أنا أجده منبر لشخص يبحث على فرصة".



وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال إيوان إن الأصوات التي خرجت من هذه البرامج وأثبتت نفسها وأصبح لها شعبية كبيرة وتخرجوا وأثبتوا ذاتهم مثل: أدهم نابلسي، وناصيف زيتون وجوزيف عطية و شذى حسون".



وغاب إيوان عن الساحة الفنيية لسنوات كثيرة، وكانت عودته قوية فطرح ألبوم 100 نورت، ضم الألبوم 13 أغنية تتنوع بين اللهجتين المصرية واللبنانية لحن منهم إيوان، أربعة أغنيات وكتب كلمات اثنتان، ويتنوع الألبوم بين الدراما والرومانسية والمقسوم.



يذكر أن إيوان يستعد لعمل أغنيتين سنجل، وسيقوم بطرحهما قبل رمضان،وتصويرهما على طريقة الفيديو كليب أيضاً.