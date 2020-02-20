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مشاهدة مباراة إشبيلية وكلوج بث مباشر اليوم الخميس 20-2-2020 on line

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:58 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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رابط مشاهدة مباراة اشبيلية وكلوج بث مباشر يلا شوت اليوم 20-02-2020 في الدوري الأوروبي ، حيث من المقرر ان يستضيف نادي كلوج خصمه فريق اشبيلية في المواجهة التي سوف تقام اليوم الخميس على ارضية ملعب الدكتور كونستانتين رادوليسكو معقل نادي كلوج لحساب مباراة الذهاب من دور ال 32 في مواجهة قوية اليوم يبحث فيها كل فريق عن تحقيق الفوز الاول في دور خروج المغلوب من الدوري الاوروبي ، وسوف تبدا اليوم الخميس مباراة اشبيلية وكلوج في تمام الساعة التاسعه الا خمسه مساءا بتوقيت السعودية والساعة الثامنه الا خمسه مساءا بتوقيت مصر.

مباراة اشبيلية وكلوج
نادي اشبيلية يخوض مباراة اليوم ضيفا من امام خصمه فريق كلوج في اطار مباراة الذهاب لحساب دور ال 32 ، ويسعي اليوم نادي اشبيلية خارج ملعبه ان يحقق الانتصار للعودة بتاهل بنسبة كبيرة لدور ال 16 من الدوري الاوروبي وذلك لتكون مباراة الإياب على ملعبه في اسبانيا اسهل عليه من امام فريق كلوج من جديد ، وقد انهي نادي اشبيلية دور المجموعات في المركز الاولي من المجموعة الاولي وذلك بعد ان خاض الفريق 6 مباريات وقد حقق الفوز في 5 مباريات وخسر في مباراة ولم يتعادل في اى مباراة ويسعي اليوم لمواصلة الصراع على لقب الدوري الاوروبي بعد الخروج من كاس ملك اسبانيا والمنافسه الصعبه جدا في الدوري الاسباني.

مباراة اشبيلية وكلوج اليوم
على الجانب الاخر يدخل مستضيف مواجهة اليوم نادي كلوج لحساب مباراة الذهاب من دور ال 32 من الدوري الاوروبي ويسعي اليوم نادي كلوج على ملعبه وامام جماهيرة ان يحقق الانتصار على خصمه فريق اشبيلية في مباراة سوف تكون صعبه عليه اليوم على الرغم من انه سوف تخوضها على ارضية ملعبه ، وقد تمكن فريق كلوج من التاهل لدور خروج المغلوب وذلك بعدما انهي دور المجموعات لحساب المجموعة الخامسه في المركز الثاني برصيد 12 نقطة خلف متصدر المجموعة نادي سيلتك برصيد 13 ، ويريد اليوم نادي كلوج على ملعب ان يحقق الانتصار لتكون مباراة الإياب عليه اسهل وسوف تنقل اليوم مباراة اشبيلية وكلوج على قناة بي ان سبورت الثالثه.

موعد مباراة اشبيلية وكلوج
موعد مباراة اشبيلية وكلوج اليوم سوف تقام في تمام الساعة 8:55 مساءاً بتوقيت السعودية ، تقام الساعة 7:55 مساءاً بتوقيت مصر ، تقام الساعة 7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين ، تقام الساعة 8:55 مساءاً بتوقيت الأردن ، تقام الساعة 7:55 مساءاً بتوقيت سوريا ، تقام الساعة 8:55 مساءاً بتوقيت لبنان ، تقام الساعة 8:55 مساءاً بتوقيت العراق ، تقام الساعة 7:55 مساءاً بتوقيت السودان ، تقام الساعة 8:55 مساءاً بتوقيت اليمن ، تقام الساعة 7:55 مساءاً بتوقيت ليبيا ، تقام الساعة 6:55 مساءاً بتوقيت تونس.

توقيت مباراة اشبيلية وكلوج
توقيت مباراة اشبيلية وكلوج اليوم سوف تبدا في تمام الساعة 6:55 مساءاً بتوقيت الجزائر ، تقام الساعة 6:55 مساءاً بتوقيت المغرب ، تقام الساعة 9:55 مساءاً بتوقيت الإمارات ، تقام الساعة 8:55 مساءاً بتوقيت البحرين ، تقام الساعة 9:55 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، تقام الساعة 8:55 مساءاً بتوقيت الكويت ، تقام الساعة 8:55 مساءاً بتوقيت قطر ، تقام الساعة 5:55 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، تقام الساعة 8:55 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، تقام الساعة 5:55 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.
مانشستر يونايتد الساعة 7.55 علي قناة 1
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