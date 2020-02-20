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خبير عسكري: السيسي لديه رؤية لمجابهة الإرهاب منذ أن كان وزيرا للدفاع

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:58 م
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محمد الغباري
محمد الغباري
رقية جمال
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قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن إنشاء قوة أفريقية مشتركة لمكافحة الإرهاب يستلزم وجود عدو مشترك، ووضع تنظيم عسكري لمجابهة هذا التهديد بحجمه، مؤكدًا أن إنشاء قوة أفريقية مشتركة يحتاج لجهد؛ ولذا تم انتخاب مصر رئيسًا لمجلس الأمن والسلم الأفريقي، حتى تكون مسئولة عن تكوين القوة المشتركة.

وأضاف "الغباري"، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لديه رؤية لمجابهة الإرهاب منذ أن كان وزيرًا للدفاع، وبدأ يضع الخطط لذلك، والتي شملت جميع الطرق التي يأتي منها الإرهاب لمصر، وأحد هذه الطرق الصحراء الأفريقية، منوهًا بأن الإرهاب يتم صناعته وتصديره للمناطق المستهدفة لتوظيفه.

وتابع مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن مؤتمر ميونخ للأمن يبحث أمن أوروبا، وتم دعوة مصر لحضور هذا المؤتمر لأول مرة؛ نظرًا للفكر الاستراتيجي لمصر ورئيسها في مواجهة الإرهاب ورغبتهم في استخدام تجمع الساحل والصحراء كخط دفاع في عدم وصول الإرهاب لأوروبا.
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ميونخ للامن خبير عسكري السيسي الإرهاب اخبار مصر

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