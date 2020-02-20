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بإطلالة كاجوال.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:58 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تحرص الفنانة مي عمر على التفاعل الدائم مع محبيها، ومشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت مي صورة جديدة لها، ظهرت في الصورة وهي مرتدية تي شيرت باللون الرمادي، بنطلون جينز باللون الأسود، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، وممسكة قط بيدها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً.

وعلقت مي على الصورة قائلة :"كوكو، أحدث أفراد الأسرة".

يشار أن مي عمر ستشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "الفتوة"، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسر جلال،نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، رياض الخولي،مجدي فكري، مها نصار،أحمد خليل، عادل الفار، والمسلسل وتدور أحداثه فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحي الجمالية.
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