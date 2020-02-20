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"أنا وهي وآخرون" رواية جديدة للكاتبة مي عصمت

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:57 م
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أنا وهي وآخرون
أنا وهي وآخرون
أحمد رمضان متولي
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أصدرت منصة كتبنا للنشر الشخصي رواية "أنا وهي وآخرون" للكاتبة مي عصمت، وهي رواية من وحي الخيال تحكي الصراع الأزلي بين الخير والشر، وترسخ الرواية فكرة الشيء ونقيضه داخل كل إنسان، كلنا لدينا صراع بين الإيمان بالقدر والنقمة على النعمة، الحرية والخوف منها، الشجاعة والجبن، الثرثرة والكتمان، الصدق والكذب، القوة والضعف، بطل روايتنا عاش هذا الصراع واعترف به أمام نفسه والمجتمع فصار مجنوناً بحكم الوراثة أهو أمجد على أبوشامة.

 

مي عصمت خريجة آداب قسم إعلام عين شمس دفعة 2006 تعمل في مجال العلاقات العامة، أول كتابتها كتاب "تعالى اشرب شاي" شاركت به في معرض الكتاب السابق "ويحيى وسعدان" كتاب أطفال مصور وملون ومجموعة قصص قصيرة تحت اسم "الجواز بالخناق" وبكورة أعمالها في رواية "أنا وهي وآخرون".

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