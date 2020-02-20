عاجل.. برشلونة يعلن ضم الصفقة الجديدة رسميا

أعلن نادي برشلونة الإسباني ضم المهاجم الدولي الدانمركي مارتين برايثوايت ليجانيس مقابل 18 مليون يورو لخلافة الفرنسي عثمان ديمبلي الذي خسر الفريق الكتالوني جهوده مؤخراً بسبب الإصابة.

وحصل برشلونة على موافقة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشكل رسمي على طلبهم بقيد مهاجم جديد في صفوف الفريق، وفقا للوائح كرة القدم في إسبانيا، حيث تنص اللوائح في إسبانيا، على إمكانية تعاقد أي نادٍ مع صفقة واحدة استثنائية بعد غلق فترة القيد، وذلك من أي نادٍ محترف في الدوريات الإسبانية بمختلف درجاتها، وذلك في حالة إصابة أحد اللاعبين ووصل الفترة التي يغيبها لنحو 6 أشهر.

ويغيب عثمان ديمبلي عن صفوف برشلونة لنحو ستة أشهر نتيجة الإصابة القوية التي تعرض لها في أوتار الركبة، وخضع بسببها لجراحة مؤخراً في فنلندا.