"دولتشي أند غابانا" تكافح فيروس كورونا على طريقتها

أعلنت دار Dolce&Gabbana الإيطاليّة الفاخرة عن تعاونها مع أبرز علماء الفيروسات في إيطاليا لتمويل دراسة تهدف إلى تطوير الأبحاث التي من شأنها المساعدة في مكافحة فيروس كورونا.





تتناول هذه الأبحاث، التي يرأسها البروفسير، ألبرتو مانتوفاني، مدير جامعة Humanitas، أساليب تعامل الجهاز المناعي مع هذا الفيروس الذي يتسبّب بالتهاب رئويّ. ويشارك فيها كل من البروفيسير إليسا فيسنزي، والبروفيسير ماسيمو كليمنتي المتخصصين في الفيروسات، واللذين كانا أول من استطاع عزل العامل المسبب لفيروس سارس في إيطاليا.



