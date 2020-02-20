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أوكرانيا.. احتجاجات للسكان على هبوط من تم إجلاؤهم بسبب كورونا

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:49 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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احتج سكان وسط أوكرانيا على وصول طائرة تقل من تم إجلاؤهم من مقاطعة هوبي الصينية، اليوم الخميس، خوفًا من احتمال إصابتهم بفيروس كورونا على الرغم من إصرار السلطات على عدم وجود خطر.

وقام متظاهرون من قرية نوفي سانزاري بقطع الطريق المؤدي إلى مصحة حيث يتم احتجاز الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الأقل للتأكد من أنهم لم يحملون الفيروس، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

تم إرسال المئات من رجال الشرطة للحفاظ على النظام، وشوهد البعض وهم يجرون بعض المتظاهرين بعيدًا عن الحشد في المظاهرة، التي قالت السلطات، إنها بدأت الليلة الماضية.

دفعت الاحتجاجات الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إلى إصدار بيان يطمئن الأوكرانيين بأنه لا يوجد خطر، وأن السلطات قد فعلت كل ما هو ممكن للتأكد من أن الفيروس لن ينتشر إلى أوكرانيا.

وقال في البيان: "لكن هناك خطر آخر أود أن أذكره. خطر نسيان أننا جميعا بشر وكلنا الأوكرانيون".

وأضاف: "محاولات لإغلاق الطرق وحظر المستشفيات وعدم السماح للمواطنين الأوكرانيين بدخول أوكرانيا - هذا لا يُظهر أفضل جانب لشخصيتنا. خاصة عندما تفكر في أن معظم الركاب هم أشخاص تقل أعمارهم عن 30 عامًا. بالنسبة للكثيرين منا، هم تقريبا مثل الأطفال".

بالإضافة إلى 45 من الأوكرانيين، كان هناك 27 مواطنًا من الأرجنتين على متن الطائرة التي هبطت في أوكرانيا، اليوم الخميس، بالإضافة إلى مواطنين من جمهورية الدومينيكان والإكوادور والسلفادور وكازاخستان وكوستاريكا ودول أخرى.

وتقول السلطات الأوكرانية، إن جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة قد تم فحصهم مرتين بحثًا عن الفيروس قبل السماح لهم بالطيران، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتهدئة المحتجين.

وقال حاكم خاركيف الإقليمي أوليكسي كوشر، في مؤتمر صحفي متلفز: "أطلب من الناس عدم بث الذعر - كل شيء على ما يرام. جميع الذين هم على متن الطائرة هم في صحة جيدة. أوكرانيا ليس لديها حالات مؤكدة من الفيروس".

أبلغت الصين عن انخفاض في عدد الحالات الجديدة في المقاطعة التي تقع في قلب تفشي فيروس كورونا، اليوم الخميس، على الرغم من أن عدد القتلى حتى الآن أكثر من 2000 قد جعلها واحدة من أكبر حالات الطوارئ الصحية العالمية في العقود الأخيرة.
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