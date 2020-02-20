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شاهد.. محمد صلاح وميسي مع بوجبا وستيرلينج في إعلان جديد (فيديو)

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:56 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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شارك محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، رفقة ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، والثنائي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، ورحيم ستيرلينج جناح السيتي في إعلان جديد لشركة بيبسي العالمية.

 

وظهر محمد صلاح في الإعلان وهو ينافس ميسي وبوجبا وستيرلينج.


وكان الفرعون المصري قد شارك في خسارة فريقه الثلاثاء الماضي، أمام أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.


ونجح صلاح في تسجيل 14 هدفا مع الريدز في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويفصله 3 أهداف عن جيمي فاردي هداف البريمير ليج.

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ميسي محمد صلاح بوجبا إعلان بيبسي

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