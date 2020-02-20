Advertisements
Advertisements
Advertisements

جامعة المنصورة عن مهرجانها: ردا على ادعاء انخفاض ذوق الشباب

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:05 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمد عطية، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، إن إقامة الجامعة مهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب 2020، يأتي متوافقا من توجهات إدارة الدولة، والمجتمع نفسه في اكتشاف المواهب.

وأشار "عطية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الخميس، إلى أن المهرجان يغطي النشاط الطلابي الرقمي في 13 مجالا، منوها بأنه تم تخصيص ملف التحديات المائية للدولة المصرية في مجال البحث المقالي بالمهرجان.

وأضاف نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، أن المهرجان يتيح الفرصة للطلاب الوافدين وليس فقط المصريين للمشاركة، حيث أن هدفهم توسيع قاعدة المشاركة، فالمهرجان لجميع طلاب كليات ومعاهد مصر الحكومية والخاصة، منوها بأن المشاركة بالمهرجان إلكترونية، معقبا: "المهرجان سيكون ردا على من يدعي انخفاض ذوق شباب مصر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مهرجانات مهرجان المنصورة الرقمي جامعة المنصورة أخبار مصر

أخبار تهمك

خبر سار لبرشلونة بشأن سواريز

منذ ساعتين

تعرف على ترددات القنوات الناقلة لموقعة السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

نيو لوك.. كهربا يفاجيء الزمالك بالفولت الكهربائي (صور)

منذ أقل من ساعة

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

منذ حوالي 20 ساعة

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة رينيه فايلر ضد الزمالك في السوبر المصري

منذ 42 دقيقة

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ ساعة و 11 دقيقة

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يفتح أبواب برشلونة لصفقة جديدة بتصريحات نارية

منذ 34 دقيقة

عاجل.. تفاصيل أكبر قضية غسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

منذ أقل من ساعة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

منذ حوالي 13 ساعة

ميسي يكشف مفاجأة بشأن هزيمة ليفربول في الموسم الماضي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 18 ساعة

وزير التموين يكشف معلومات جديدة عن دعم البطاقات

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

طلاب "عين شمس" يلتقطون صورا مع وزير التعليم

تكريم وفد جامعة عين شمس بالملتقى الأول للطلاب الوافدين "صور"

قرار جمهوري بتعيين نائبي التعليم والطلاب والبحث العلمي بجامعة المنصورة

احتفالية اليوبيل الفضي لكلية التمريض جامعة المنصورة

جامعة المنصورة في افتتاح الدورة القمية الـ٣٠ لجوالي الجامعات المصرية

بمشاركة 12 كلية مصرية.. مراسم ختام الاحتفال باليوبيل الفضي لكليات التمريض بجامعة المنصورة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:10 ص

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

10:34 ص

عاجل.. تفاصيل أكبر قضية غسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

11:23 ص

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

04:04 ص

ميسي يفتح أبواب برشلونة لصفقة جديدة بتصريحات نارية

11:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status