جامعة المنصورة عن مهرجانها: ردا على ادعاء انخفاض ذوق الشباب

قال الدكتور محمد عطية، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، إن إقامة الجامعة مهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب 2020، يأتي متوافقا من توجهات إدارة الدولة، والمجتمع نفسه في اكتشاف المواهب.





وأشار "عطية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الخميس، إلى أن المهرجان يغطي النشاط الطلابي الرقمي في 13 مجالا، منوها بأنه تم تخصيص ملف التحديات المائية للدولة المصرية في مجال البحث المقالي بالمهرجان.



