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جامعة المنصورة عن مهرجانها: ردا على ادعاء انخفاض ذوق الشباب
الخميس 20/فبراير/2020 - 12:05 م
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هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عطية، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، إن إقامة الجامعة مهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب 2020، يأتي متوافقا من توجهات إدارة الدولة، والمجتمع نفسه في اكتشاف المواهب.
وأشار "عطية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الخميس، إلى أن المهرجان يغطي النشاط الطلابي الرقمي في 13 مجالا، منوها بأنه تم تخصيص ملف التحديات المائية للدولة المصرية في مجال البحث المقالي بالمهرجان.
وأضاف نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، أن المهرجان يتيح الفرصة للطلاب الوافدين وليس فقط المصريين للمشاركة، حيث أن هدفهم توسيع قاعدة المشاركة، فالمهرجان لجميع طلاب كليات ومعاهد مصر الحكومية والخاصة، منوها بأن المشاركة بالمهرجان إلكترونية، معقبا: "المهرجان سيكون ردا على من يدعي انخفاض ذوق شباب مصر".
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