استنفار أمني قبل النطق بالحكم في "أحداث السفارة الأمريكية الثانية"





كما عاقبت 6 متهمين آخرين غيابيًا بالسجن المؤبد، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين الذين يعاد محاكمتهم.

تُصدر محكمة الجنايات، المنعقدة اليوم الخميس، بمجمع محاكم طرة، حكمها على 15 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".ويصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار.ويأتي ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، استعدادا للنطق بالحكم على المتهمين، كما قضت في 2 فبراير 2017، بمعاقبة اثنين متهمين بالإعدام شنقًا، ومتهم "حدث" بالسجن لمدة 10 سنوات، وعاقبت 14 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد.