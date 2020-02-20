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وزير التموين: لن نعود لـ"التسعيرة الجبرية".. وضبط السوق ضرورة

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:51 ص
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بوابة الفجر
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قال على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لا يمكن العودة إلى نظم "التسعيرة الجبرية"، مؤكدًا ضرورة ضبط السوق من خلال توفير منتج بجودة جيدة والحفاظ على الأسعار عبر احترام السوق وتوفير السلع بالسعر المناسب.

وأضاف " المصليحي" في حوار مع وكالة أنباء الشروق الأوسط أن اللجنة العليا للسكر تنعقد دوريا لتحديد الاستيراد أو الاعتماد على القطاع الخاص، وذلك من خلال حزمة من المعلومات التي توفرها مؤسسات الدولة ومنها الرقابة على الصادرات ومصلحة الجمارك.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر تنتج من قصب السكر نحو 1.1 مليون طن، ومن البنجر 1.2 مليون طن، بإجمالي نحو 2.3 مليون طن، بينما الاستهلاك يبلغ نحو 3.2 مليون طن ما يعني وجود فجوة تتراوح ما بين 600 إلى 700 ألف طن يتم توفيرها بالتنسيق مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن تلك الآليات وامتلاك القدرة على العرض نجحت بشكل بارز في سوق اللحوم الحية، من خلال توفير اللحوم السودانية بسعر 80 جنيها للكيلو جرام ، و90 جنيها لمنتجات القوات المسلحة من اللحوم، وكذلك بأسعار متفاوتة للحوم المجمدة بنحو 63 جنيها، بما أثر على تراجع سعر المعروض في السوق عبر إيجاد البديل.

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