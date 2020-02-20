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وزير الأوقاف: شعار الدولة الوطنية حاز تأييد جميع العلماء

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:55 ص
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وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمود الجلاد
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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، إنه حين أطلق شعار "الدول الوطنية هي الحل" بمقر الأمم المتحدة بجنيف، حاز الأمر تأييد جميع علماء الدين من مختلف الدول والديانات بالإجماع وبلا أي استثناء.

وأكد أن هذا الطرح يحل كثيرًا من إشكاليات بناء الدولة الحديثة، ويصحح بالطبع كثيرا من المفاهيم الخاطئة في بنائها، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف ستتبنى هذا الطرح بقوة في المرحلة الراهنة سواء في مجالات التثقيف وطنيا أم في المحافل الدولية.

ويعد هذا الشعار مصري خالص بمثابة الملكية الفكرية لمصر باعتبار أن وزارة الأوقاف المصرية هي أول من أطلقته بقوة في محفل دولي من أعلى منصة الأمم المتحدة وسط حضور دولي كثيف دون أدنى معارضة أو حتى مجرد نقاش، بل أنه قوبل بالإعجاب والانبهار والتأييد التام من جميع الحاضرين.
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وزير الأوقاف جنييف بوابة الفجر الفجر الدولة الوطنية هي الحل الأوقاف

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