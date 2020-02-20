إيران تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت إيران، اليوم الخميس، 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" جنوب غرب العاصمة طهران، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 5 أشخاص، حسبما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إنها سجلت ثلاث إصابات جديدة بفايروس كورونا، اثنتان في مدينة قم والثالثة في مدينة أرك".

وكشفت الصحة الإيرانية، أن المصاب بكورونا في مدينة أراك هو طبيب مع تسجيل الإصابات الثلاثة الجديدة يبلغ عدد المصابين في إيران إلى خمسة إصابات.

وقدمت وزارة الصحة الإيرانية، توصيات طبية وقائية لتنفيذها أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية في مدينة قم وبقية المدن الإيرانية غدا الجمعة.

وأعلنت إيران تعطيل المدارس والجامعات في مدينة قم تقرر تعطيل الحوزات الدينية وإلغاء جميع الرحلات الدينية إلى الأماكن المقدسة في مدينة قم حتى إشعار آخر.