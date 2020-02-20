ميسي يفتح أبواب برشلونة لصفقة جديدة بتصريحات نارية

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، عن واحدة من الصفقات التي ينتظرها عشاق الفريق الكاتالوني الصيف المقبل.





وأكد ميسي، أن مواطنه لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، سيكون إضافة قوية للفريق حال انضمامه إلى الكامب نو في الموسم المقبل.

وعن احتمالية ضم مارتينيز قال ميسي في تصريحاته التي نقلها موقع ‘‘توتو ميركاتو‘‘ الإيطالي: "لاوتارو مارتينيز مذهل، مثير للإعجاب، وهو لاعب رائع، وقد انفجرت موهبته الآن".

وأكمل ليو:" مارتينيز لاعب قوي، وممتاز، يسجل الكثير من الأهداف، ويقاتل في منطقة الخصم، يبحث عن مرمى الخصم بمفرده عندما يكون في المنطقة، لديه الكثير من الجودة، إنه لاعب متكامل".

وعن إمكانية تواجد مارتينيز وسواريز في هجوم برشلونة، قال ميسي: " مارتينيز لديه الكثير من العوامل المشتركة مع سواريز، وجميع اللاعبين الجيدين يتأقلمون مع بعضهم البعض، لويس لديه الكثير من الخبرة ويمكنه مساعدة لاوتارو على التكيف".