اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان كرة السرعة للجامعات العربية بالغردقة

قال الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، اليوم الخميس، إن مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، تشهد مساء اليوم انطلاق فعاليات مهرجان كرة السرعة للجامعات العربية للمرة الثانية، الذي تنظمه جامعة جنوب الوادي في الفترة من 20-22 من شهر فبراير الجاري، بمشاركة 24 جامعة مصرية.





وأضاف غرباوي: أن لجنة الحكام الخاصة ببطولة كرة السرعة، عقدت اجتماع مع ممثلي الجامعات المشاركة بالبطولة لتعريفهم بقواعد اللعبة وحثهم على التحلي بالروح الرياضية، متمنية لكل الفرق المشاركة من مختلف الجامعات الحظ السعيد في نيل كأس البطولة.





وتابع أن المهرجان يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والمستشار عمرو حسين رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السرعة، والدكتور محمد أبوالفضل بدران نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب.