قريبا.. افتتاح مركز تدريب ونادي العاملين بالمجلس الأعلى للآثار

تفقد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، آخر تطورات الأعمال الجارية بمشروع مركز تدريب ونادي العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، الموجود بجوار المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، إذ رافقه في جولته العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف على القاهرة التاريخية.



وأوضح وزيري، أن العمل بالمشروع يجري على قدم وساق، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء المبنى الإداري، لافتًا إلى أن الوزراة ستقوم بالانتهاء من التشطيبات الخاصة به لافتتاحه قريبًا.



من جانبه، أضاف العميد هشام سمير، أن النادي يقع علي مساحة 5500مترا، ويضم مبنى اجتماعي، وقاعة للحفلات والاجتماعات والمطعم الرئيسي الكبير والمكتبة والتراسات المكشوفة، بالإضافة لمنطقة حمام السباحة، ومنطقة الملاعب وحديقة للأطفال، ومواقف للسيارات.