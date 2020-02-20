وزير الأوقاف يزور مسجد جنيف في ختام زيارته للأمم المتحدة





كما أهدى بعض النسخ لبعض المندوبين الدائمين بالأمم المتحدة، ولكبير مستشاري البرلمان الدولي، وبعض النسخ للسفير هشام سيف الدين، سفير مصر في سويسرا، الذي كان في وداعه بمطار زيورخ.



ووجه الوزير، الشكر والتقدير للسفير علاء يوسف، ولكل أعضاء وأفراد بعثة مصر بالأمم المتحدة بجنيف على ما قاموا به من جهد وطني مشكور في إعداد وترتيب هذا الكم الكبير من اللقاءات على مدار ثلاثة أيام مما أبهر جميع المتابعين لنشاط البعثة المصرية.

اختتم وزير الأوقاف، اليوم الخميس، لقاءاته بزيارة المسجد الكبير بجنيف، وتفقد مكتبته الكبيرة، بصحبة السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة بالمقر الأوربي بجنيف، ووعد بتزويدها بإصدارات الأوقاف المترجمة في مجال تجديد الخطاب الديني.وأهدى الوزير، نسخا من بعض إصدارات الوزارة ورقية وإلكترونية في مقدمتها كتاب "حماية الكنائس" وكتاب "مفاهيم يجب أن تصحح" وكتاب "الحوار الثقافي بين الشرق والغرب" إلى كل من ممثل الفاتيكان وممثل مجلس الكنائس العالمي، في أثناء الندوة المشتركة في مقر الأمم المتحدة.