Advertisements
Advertisements
Advertisements

إيران تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:48 ص
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت إيران، اليوم الخميس، 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" جنوب غرب العاصمة طهران، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 5 أشخاص، حسبما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية.

 

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إنها سجلت ثلاث إصابات جديدة بفايروس كورونا، اثنتان في مدينة قم والثالثة في مدينة أرك".

 

وكشفت الصحة الإيرانية، أن المصاب بكورونا في مدينة أراك هو طبيب مع تسجيل الإصابات الثلاثة الجديدة يبلغ عدد المصابين في إيران إلى خمسة إصابات.

 

وقدمت وزارة الصحة الإيرانية، توصيات طبية وقائية لتنفيذها أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية في مدينة قم وبقية المدن الإيرانية غدا الجمعة.

 

 وأعلنت إيران تعطيل المدارس والجامعات في مدينة قم تقرر تعطيل الحوزات الدينية وإلغاء جميع الرحلات الدينية إلى الأماكن المقدسة في مدينة قم حتى إشعار آخر.

                                                  

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا ايران 3 اصابات جديدة

أخبار تهمك

ميسي يكشف مفاجأة بشأن هزيمة ليفربول في الموسم الماضي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تفاصيل أكبر قضية غسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

منذ 40 دقيقة

نيو لوك.. كهربا يفاجيء الزمالك بالفولت الكهربائي (صور)

منذ 35 دقيقة

تشكيل ناري متوقع للأهلي أمام الزمالك في قمة السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ ساعة و نصف

وزير التموين يكشف معلومات جديدة عن دعم البطاقات

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 17 ساعة

بكاء شريف إكرامي وزوجة رمضان صبحي

منذ ساعة

بث حي KORA GOAL مشاهدة الأهلي والزمالك اليوم 20-2-2020 بالسوبر المصري HD

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ أقل من ساعة

تعرف على ترددات القنوات الناقلة لموقعة السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 20-2-2020 كورة ستار في السوبر المصري بث مباشرالسوبر المصري

منذ حوالي 13 ساعة

خبر سار لبرشلونة بشأن سواريز

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تركي الماضي: لا يوجد أي حالة إصابة بفايروس كورونا للسعوديين في الصين

فرنسا تعلن تسجيل خامس إصابة بفيروس "كورونا" القاتل

"الصحة" تؤكد عدم تسجيل أي إصابة مؤكدة بكورونا في المملكة

الصحة: لا توجد إصابات بكورونا في مصر

إيران تسجل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا"

عاجل.. ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ51 ألف حالة في الصين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:34 ص

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

عاجل.. تفاصيل أكبر قضية غسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

11:23 ص

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

04:04 ص

خبر سار لبرشلونة بشأن سواريز

10:21 ص

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

11:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status