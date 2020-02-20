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بدء العمل بشبكة كهرباء قرية الشيخ الشاذلي في البحر الأحمر
الخميس 20/فبراير/2020 - 11:48 ص
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محمد طه
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حقق محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، خلال زيارته التفقدية لجنوب المحافظة، أمس الأربعاء، حلم الأهالي، حيث أطلق التيار الكهربائي بشبكة الجهد المتوسط لقرية الشيخ الشاذلي التابعة لمدينة مرسى علم، لمعالجة مشكلة ضعف التيار التي يعاني م نها أبناء القرية.
وحدثت انقطاعات متكررة للكهرباء، بسبب زيادة الأحمال، خاصة في ذكرى مولد الشيخ الشاذلي.
وأكد المحافظ أن هذه الشبكة أنشئت لتتناسب مع التوسع العمراني والسكني بالقرية، وتتكون من محول رفع ومحولا خفض، بتكلفة 4.6 مليون جنيه لخدمة أهالي القرية، وزوار مقام أبو الحسن الشاذلي.
وأكد المحافظ أن هذه الشبكة أنشئت لتتناسب مع التوسع العمراني والسكني بالقرية، وتتكون من محول رفع ومحولا خفض، بتكلفة 4.6 مليون جنيه لخدمة أهالي القرية، وزوار مقام أبو الحسن الشاذلي.
وأشار إلى أن مدن الجنوب وقراها محل اهتمام القيادة السياسية، والحكومة تقدم كل الدعم لتحقيق التنمية الشاملة بمختلف القرى.
ورافق المحافظ في الزيارة، الدكتورة يسرا عطية، نائبة المحافظ، وعضوة مجلس النواب عن الدائرة الجنوبية، وأحمد أبوخليل، عضو مجلس النواب، واللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، ورئيس قرية الشيخ الشاذلي، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.
ورافق المحافظ في الزيارة، الدكتورة يسرا عطية، نائبة المحافظ، وعضوة مجلس النواب عن الدائرة الجنوبية، وأحمد أبوخليل، عضو مجلس النواب، واللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، ورئيس قرية الشيخ الشاذلي، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.
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