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دبلوماسي سابق: العلاقة بين مصر وبيلاروسيا شهدت طفرة في كافة المجالات

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:47 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات المصرية البيلاروسية شهدت تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، ويكفي أن هناك زيارتين للرؤساء خلال 7 أشهر فقط، منوهًا بأن الرئيس البيلاروسي صديق لمصر، وقريب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعلاقات الثنائية بين البلدين شهدت طفرة في كافة المجالات.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه في المجال السياسي تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين لإنشاء لجنة رفيعة المستوى للتشاور السياسي بين البلدين، إلى جانب أن رئيسان الدولتان يرعوا العلاقات اقتصاديًا وفي المجال الصناعي والعسكري، متابعًا أن بيلاروسيا لديهم استعداد لتوطين صناعات ثقيلة في مصر، بالإضافة للعلاقات البحثية والتعليمية.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن بيلاروسيا معبر هام للطاقة في شرق أوروبا، وخلال الفترة الحالية مصر بوصفها مركزا للطاقة في المنطقة يمكنها تبادل المعلومات مع بيلاروسيا حول ملف الطاقة، وهناك مساعي لاتفاقية تجارة حر بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تشارك فيه روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا، ومصر باعتبارها عضو باتفاقية التجارة الحرة العربية والإفريقية تعتبر نافذة هامة لصادرات دول الاتحاد الأوراسي للدول الأفريقية والعربية.
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الكلمات المفتاحية

مصر وبيلاروسيا بيلاروسي السيسي أخبار مصر

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