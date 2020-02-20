نيللي كريم : "بحب الكوميديا رغم تصنيفي كئيبة"

رفضت الفنانة نيللي كريم تصنيف البعض لها بأنها ناجحة كثيرًا في تقديم الأعمال الدرامية عن السينمائية.



وتحدثت عن هذا الأمر في تصريحات صحفية لها، حيث قالت أنها لا تقتنع بما يُقال إن الفنان أكثر نجاحًا في فئة دون أخرى، فمن وجهة نظرها أن الفنان فنان في أي مجال، ولكن في بعض الأوقات تركيز الفنان يكون على فئة معينة، موضحة أن الدراما تمنح فرص عظيمة،أصبحت تصنع نجومًا، لاسيما بعد المشاهدات الكبيرة التي حققتها من قبل الجمهور.



كما تحدثت عن التصريح الذي روت فيه بأنها لن تستمر في التمثيل طوال عمرها، حيث روت أن أي فنانة يجب أن تتقبل مراحل تقلب النجومية في حياتها، أوضحت أنها قالت أنها لن تظل نفس الممثلة بنفس التألق طوال العمر، ولكنها قد تخوض تجربة العمل في مجال آخر في وقت ما، وأوضحت أنها تحب الإخراج والتصوير، وتتابع ما يقوم به المخرجون ومديرين التصوير لكي تتعلم، لأنها تستمتع بحب صناعة الفن، لذلك لن تعتزل الفن وستكون دائما جزءًا منه.



كما تحدثت عن العمل الذي جعلها أكثر نضوجًا، حيث أكدت أنها صارت أكثر نضجًا من خلال مسلسل "ذات" ولأنه منحها مساحة كبيرة لتظهر موهبتها، وشاهدها الجمهور بشكل جديد من خلاله.



وتحدثت أيضًا عن سبب ابتعادها عنت تقديم الأعمال الكوميدية، حيث أكدت أنها غير مبتعدة عن الكوميديا، فسبق و قدمت فيلم "سحر العيون" الذي كان أول بطولة سينمائية لها، وأشارت إلى أنها قدمت الدور من قلبها، لأنها في هذا الوقت لم تكن تعلم ما الفرق بين ما هو كوميدي وما هو تراجيدي، وأنها بدأت تتفهم ذلك بعد تقديمها فيلم "غبي منه فيه" مع هاني رمزي، موضحة أن الأغنية التي قدمتها فيه كانت من تأليفها، كما أنها تعتبر فيلم "بشتري راجل" كوميديا اجتماعية، وعندما تجد عملاً كوميديًا آخر مكتوب بشكل جيد، لن تردد في تقديمه، لأنها تحب الكوميديا.