بعد فضيحة زواجه من فتاة في السر.. قصي خولي مطلوب على جوجل





وقالت مديحة حمداني في الفيديو الذي لاقى رواجا كبيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي: " عيب عليكم، تتحدثون عني وعن ابني وأنتم لا تعرفوني عيب عليكم تسيئون لابني طفل صغير (بيبي) حرام وعيب على قصي الذي وضعنا عرضة لمن يسوى ولمن لا يسوى، أنت تعرف شو عاملت فينا من القهر و الظلم".





وأضافت مديحة: "أنا بنت عائلة ومحترمة وعملت في شركات كبيرة في دبي وتعرفت على قصي في 2014 عن طريق عملها، كل زملائى يعرفون الحقيقة، وشاهدت مقابلة قصي خولي في أحد البرامج والذي تحدث فيه أنه أب مثالي ويقوم بغسل ابنه مرتين"، مشيرة أنه ممثل وهذا عمله، فمن الطبيعي أيضا أن يمثل دور الأب الذي ليس موجودا على أرض الواقع".

وختمت مديحة حديثها: "صمت لمدة سنة كاملة أمام من يتحدث عنى وعن ابنى، لكن بعد الذي شاهدته على في البرنامج قررت عدم السكوت و الظهور و التحدث عن الظلم و القهر الذى اعيشه بسببك ".

والغريب في الأمر أن قصي أعلن أن لديه طفل عام ونصف، ولكنه لم يكشف عن تفاصيل عن زوجته أو أي معلومات عنها.



تصدر الفنان السوري قصي خولي، مؤشرات البحث في السعودية، بعد خروج فتاة تدعى مديحة الحمداني، من خلال فيديو تؤكد زواجها من قصي، وإنجابها طفل منه، موضحة أنها تتعرض لظلم كبير بسبب تلك العلاقة.