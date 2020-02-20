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إطلاق الدورة العاشرة من برنامج المساندة التصديرية لشركات التكنولوجيا

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:37 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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 أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" إطلاق الدورة العاشرة من برنامج المساندة التصديرية والمعروف باسم "Export IT" بهدف تشجيع ومساعدة الشركات المحلية العاملة بهذا المجال على تنمية مواردها وتعزيز قدرتها التنافسية ومساعدتها في خفض تكاليفها المرتبطة بالتصدير.

 
ودعت الهيئة الشركات إلى التقدم للبرنامج من خلال موقعها الإلكتروني وذلك قبل 12 من شهر مارس القادم حيث تحصل الشركات المؤهلة للبرنامج على مساندة تصديرية من الهيئة تصل إلى 50% من القيمة المُضافة لعائدات الصادرات المُحصلة خلال عام 2018، وذلك بعد تقديم مساندات إضافية جديدة هذا العام للشركات التي تشترك في البرنامج لأول مرة والشركات العاملة بالمحافظات بخلاف القاهرة والجيزة والإسكندرية.


وحددت الهيئة عدداً من معايير القبول بالبرنامج من ضمنها أن تكون الشركات مقرها في مصر وتصل فيها الملكية المصرية إلى أكثر من 50٪ ، وتقوم بتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تتضمن خدمات تطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبرمجيات المدمجة، وخدمات تمكين تكنولوجيا المعلومات (كخدمات مراكز الاتصال والاستشارات والتدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات).


وتشير إحصائيات الدورة الماضية من البرنامج إلى تصدر خدمات البرمجيات وتطوير تطبيقات المحمول والدعم الفني للصادرات المصرية بنسبة 40%، في حين جاءت صادرات خدمات التعهيد ومراكز الاتصال في المركز الثاني بنسبة 31%، وأخيراً خدمات التسويق الرقمي بالمركز الثالث بنسبة 7% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية طبقاً لبيانات عائدات صادرات الشركات المحلية المشتركة بالبرنامج عن تلك الفترة.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق البرنامج لأول مرة عام 2010 وخلال الدورات السابقة ساندت الهيئة أكثر من 185 شركة محلية بما يقرب من 350 مليون جنيه مصري حيث أسهم البرنامج في زيادة حجم صادرات تكنولوجيا المعلومات بإجمالي 6.2 مليار جنيه مصري من العائدات.

 
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الكلمات المفتاحية

المساندة التصديرية الاقتصاد اخبار الاقتصاد اليوم اخبار اقتصاد مصر اليوم

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