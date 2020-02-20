مفاجأة رينيه فايلر ضد الزمالك في السوبر المصري

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك بكأس السوبر المصري.



واقترب اللاعب الأنجولي جيرالدو دا كوستا صانع ألعاب الفريق، من التواجد بالتشكيل الأساسي، في مفاجأة قوية لأبناء المارد الأبيض.



ويأتي قرار فايلر، بعد ظهور اللاعب بمستوى مميز خلال مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة، بالدوري العام والتي انتهت للمارد الأحمر بثلاثية نظيفة.



ومن المتوقع أن يتواجد اللاعب على حساب أحمد الشيخ لاعب الفريق، والذي يفضل المدير الفني، عدم البدء به بشكل أساسي على أن يتم الإستعانة به على دكة البدلاء.



ويستضيف ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية، في السابعة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات كأس السوبر المصري.